Путин рассказал о роли генетики в научном развитии России

Президент отметил, что генетика будет в основе прогресса по очень многим направлениям деятельности правительств и государств.

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Генетика является наиболее перспективным и чрезвычайно важным направлением исследований. Преуспевшие в этой сфере получат качественные и конкурентные преимущества поколенческого характера. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с участниками III Конгресса молодых ученых.

«Это даже, как искусственный интеллект, будет в основе прогресса по очень многим направлениям деятельности правительств, государств», - подчеркнул президент.

Именно поэтому, по словам главы государства, нельзя пропустить ничего важного. Владимир Путин отметил, что сейчас в России отношение к генетике не такое, как прежде.

Напомним во вторник в Сириусе стартовал III Конгресс молодых ученых. Он собрал свыше пяти тысяч участников из 25 стран мира.

На Конгрессе открыто 25 экспозиции общей площадью 6 тысяч квадратных метров. Это в разы больше чем в предыдущие годы.

Деловая программа насчитывает более 100 мероприятий.