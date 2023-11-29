В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин рассказал о роли генетики в научном развитии России

Сергей Лебедев
21:01 29.11.2023
Президент отметил, что генетика будет в основе прогресса по очень многим направлениям деятельности правительств и государств.
Путин рассказал о роли генетики в научном развитии России
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

Генетика является наиболее перспективным и чрезвычайно важным направлением исследований. Преуспевшие в этой сфере получат качественные и конкурентные преимущества поколенческого характера. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с участниками III Конгресса молодых ученых.

«Это даже, как искусственный интеллект, будет в основе прогресса по очень многим направлениям деятельности правительств, государств», - подчеркнул президент.

Именно поэтому, по словам главы государства, нельзя пропустить ничего важного. Владимир Путин отметил, что сейчас в России отношение к генетике не такое, как прежде.

Напомним во вторник в Сириусе стартовал III Конгресс молодых ученых. Он собрал свыше пяти тысяч участников из 25 стран мира.

На Конгрессе открыто 25 экспозиции общей площадью 6 тысяч квадратных метров. Это в разы больше чем в предыдущие годы.

Деловая программа насчитывает более 100 мероприятий.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.