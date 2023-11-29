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Сильнейшая магнитная буря может вызвать полярное сияние в Москве

Владимир Рубанов
18:36 29.11.2023
Северное сияние может появиться над столичным регионом 30 ноября и 1 декабря.
Сильнейшая магнитная буря может вызвать полярное сияние в Москве
© Фото: Вадим Романов, РИА Новости
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После мощной вспышки на Солнце возможна сильная магнитная буря, а над Москвой и Подмосковьем в ближайшие дни может появиться полярное сияние. Об этом РИА Новости сообщила сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина.

По ее словам, вспышка произошла в центральной зоне Солнца, и ее последствия должны проявиться быстро. Возможно, это будет одна из самых сильных в этом году магнитных бурь. Она может достигнуть значения G3 (сильная) и на короткое время - G4 (очень сильная).

Абунина добавила, что из-за бури в столичном регионе, возможно, будет видно полярное (северное) сияние. При ясной погоде его можно будет увидеть в четверг и пятницу, 30 ноября и 1 декабря.

Вспышки на Солнце и последующие магнитные бури на Земле могут выводить из строя спутники, влиять на работу энергосистем и приборов, а также сказываться на самочувствии метеозависимых людей.

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