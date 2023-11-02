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Глава МИД Японии назвала «душераздирающей» гибель мирных в лагере Джебалия

Максим Крюков
09:19 02.11.2023
Еко Камикава заявила, что жертвами удара ЦАХАЛ стали «невинные люди, включая детей, женщин и пожилых, у которых было блестящее будущее».
Глава МИД Японии назвала «душераздирающей» гибель мирных в лагере Джебалия
© Фото: Fadi Wael Alwhidi, dpa, Global Look Press
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Министр иностранных дел Японии Еко Камикава назвала «душераздирающей» гибель гражданских лиц, в том числе стариков, женщин и детей, в результате ударов Армии обороны Израиля по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа.

«Невинные люди, включая детей, женщин и пожилых, у которых было блестящее будущее, были принесены в жертву. Это невероятно душераздирающе», - приводит ее слова агентство Kyodo.

У главы японского внешнеполитического ведомства 2 ноября запланированы рабочие поездки в Израиль и Иорданию.

Во вторник, 31 октября, в МВД Палестины сообщили, что не менее 400 человек погибли или пострадали после удара ЦАХАЛ по лагерю беженцев Джебалия на севере анклава. В ведомстве отметили, что в результате атаки пострадало и погибло большое количество женщин и детей.

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