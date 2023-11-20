МВД России объявило в розыск украинскую певицу Джамалу

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Украинская певица Джамала попала в базу российской полиции в связи с объявленным розыском. Об этом сообщило РИА Новости.

В розыскной карточке артистки указано, что ей 40 лет, она уроженка Киргизии и по национальности татарка. Причиной розыска названо уголовное дело.

Напомним, что Джамала стала известной после побед на конкурсе молодых исполнителей «Новая волна» и на «Евровидении-2016». Успех ей принесла песня о депортации крымских татар в 1944 году - предки певицы тоже оказались в числе переселенных из Крыма в Среднюю Азию.

Ранее сообщалось, МВД объявило в розыск одного из бывших руководителей Банка России Сергея Алексашенко*, который входит сейчас в рабочую группу Стэнфордского университета США по разработке антироссийский санкций.

*- физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.