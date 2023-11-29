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Нигер разрешил транзит мигрантов, чтобы насолить Европейскому союзу

Тимур Шерзад
16:48 29.11.2023
Ранее, в 2015 году, власти Нигера приняли закон, ограничивающий возможности мигрантов из Африки попасть в Европу. Теперь он отменен.
Нигер разрешил транзит мигрантов, чтобы насолить Европейскому союзу
© Фото: David Zorrakino, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Глава находящегося у власти в Нигере Национального совета по защите отечества генерал Абдурахман Тчиани подписал постановление об отмене закона о незаконной перевозке мигрантов. 

«Этот закон, принятый в 2015 году под влиянием некоторых зарубежных держав, квалифицировал как незаконную перевозку определенные виды деятельности, которые носят по своей природе регулярный характер», - цитирует заявление Генерального секретариата правительства Нигера агентство Франс Пресс. 

В заявлении также говорится, что этот закон не учитывал интересы Нигера и его граждан. 

Ранее действие этого закона ограничивало поток мигрантов из Африки в Европейский союз, но нынешнее решение властей Нигера способно изменить ситуацию.

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