Нигер разрешил транзит мигрантов, чтобы насолить Европейскому союзу

Ранее, в 2015 году, власти Нигера приняли закон, ограничивающий возможности мигрантов из Африки попасть в Европу. Теперь он отменен.

© Фото: David Zorrakino, Keystone Press Agency, Global Look Press

Глава находящегося у власти в Нигере Национального совета по защите отечества генерал Абдурахман Тчиани подписал постановление об отмене закона о незаконной перевозке мигрантов.

«Этот закон, принятый в 2015 году под влиянием некоторых зарубежных держав, квалифицировал как незаконную перевозку определенные виды деятельности, которые носят по своей природе регулярный характер», - цитирует заявление Генерального секретариата правительства Нигера агентство Франс Пресс.

В заявлении также говорится, что этот закон не учитывал интересы Нигера и его граждан.

Ранее действие этого закона ограничивало поток мигрантов из Африки в Европейский союз, но нынешнее решение властей Нигера способно изменить ситуацию.