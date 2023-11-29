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Тарасова объяснила переход фигуристов Морозовой и Еременко в сборную Франции

Владимир Рубанов
15:50 29.11.2023
Заслуженный тренер СССР предположила, что на это решение повлиял отец фигуристки, тренер Николай Морозов.
Тарасова объяснила переход фигуристов Морозовой и Еременко в сборную Франции
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости
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Возможный переход российских фигуристов Аннабель Морозовой и Игоря Еременко в сборную Франции может объясняться тем, что спортсменка по происхождению француженка, сказала «Звезде» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Тарасова предположила, что на это решение повлиял отец фигуристки, тренер и хореограф Николай Морозов.

«Они в прошлом году еще за нас выступали. Должно пройти какое-то время, два года, по-моему, и они смогут выступать за Францию», - сказала заслуженный тренер СССР.

Тарасова не готова осуждать спортсменов за такие решения.

«Перешли и перешли. Как мы можем влезать в чужую жизнь, если они хотят выступать за Францию», - сказала она.

Аннабель Морозова родилась и выросла в США, она имеет тройное гражданство - российское, американское и французское. Ее мать - бывшая французская фигуристка Каролин Дуарен. Поэтому спортсменку во время выступлений объявляют «Аннабель Морозов», а не «Морозова».

Морозова начала выступать за Россию в 2016 году, ее пара с Еременко сложилась в 2023-м. Однако полноценно выступить в этом году фигуристы не смогли: на Гран-при в Красноярске Аннабель столкнулась с Елизаветой Шанаевой и получила рассечение голени коньком.

Сообщается, что одновременно со сменой спортивного гражданства Морозова и Еременко сменят тренера. Вместо Анжелики Крыловой их будет готовить отец Аннабель.

После смены гражданства по правилам Международного союза конькобежцев (ISU) фигуристы должны пройти карантин сроком в один год, в течение которого они не могут выступать в международных турнирах. Федерация фигурного катания на коньках России при выходе из российского гражданства требует для спортсменов прохождения двухлетнего карантина.

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