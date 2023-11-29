МО РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника в небе Ростовской области
Вражеский беспилотный летательный аппарат был сбит дежурными силами противовоздушной обороны.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Минобороны России сообщило об уничтожении украинского беспилотника.
Вражеский беспилотный летательный аппарат был остановлен на территории Ростовской области.
Он стал добычей российских дежурных сил противовоздушной обороны. Уточняется, что БПЛА, запущенный киевским режимом в целях совершения террористической атаки на территории России, был самолетного типа.
Ранее, утром сегодняшнего дня, сообщалось об уничтожении украинского беспилотника в Подольском районе Московской области.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.