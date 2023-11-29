МО РФ: в небе над Подольским городским округом уничтожен БПЛА

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Минобороны России сообщили об очередной попытке киевского режима атаковать объекты на территории нашей страны при помощи беспилотников самолетного типа.

Инцидент произошел в 07.30 в Московской области. Дежурные силы ПВО вовремя выявили летящую цель и уничтожили ее в небе над Подольским городским округом.

Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, специалисты экстренных служб уже прибыли на место падения обломков. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.