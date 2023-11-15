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Министр ВВС США заявил, что поставки Киеву F-16 не изменят расстановку сил

Елизавета Кондрикова
02:31 15.11.2023
Таким образом министр ВВС США Кендалл прокомментировал планы коллективной поставки странами Запада дополнительных истребителей F-16 Киеву.
Министр ВВС США заявил, что поставки Киеву F-16 не изменят расстановку сил
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости
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Будущая поставка киевскому режиму истребителей F-16 от западных партнеров не сможет фундаментально изменить ситуацию на передовой, сказал министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

«Это даст им приращение к потенциалу, что будет важным. Я бы не сказал, что это фундаментальным образом изменит расстановку сил», - цитирует ТАСС слова чиновника.

Кендалл высказался таким образом в контексте планов стран Запада направить на Украину дополнительные истребители-бомбардировщики F-16.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу отметил способности российской армии уничтожить все истребители F-16, которые в США пообещали Украине, за 20 дней. Шойгу сделал подобный вывод, основываясь на данных о работе российских средств ПВО: за месяц были сбиты 37 украинских самолетов.

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