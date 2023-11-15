В стране и мире Министр ВВС США заявил, что поставки Киеву F-16 не изменят расстановку сил Елизавета Кондрикова Таким образом министр ВВС США Кендалл прокомментировал планы коллективной поставки странами Запада дополнительных истребителей F-16 Киеву. © Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости Читайте нас на: Будущая поставка киевскому режиму истребителей F-16 от западных партнеров не сможет фундаментально изменить ситуацию на передовой, сказал министр ВВС США Фрэнк Кендалл. «Это даст им приращение к потенциалу, что будет важным. Я бы не сказал, что это фундаментальным образом изменит расстановку сил», - цитирует ТАСС слова чиновника. Кендалл высказался таким образом в контексте планов стран Запада направить на Украину дополнительные истребители-бомбардировщики F-16. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу отметил способности российской армии уничтожить все истребители F-16, которые в США пообещали Украине, за 20 дней. Шойгу сделал подобный вывод, основываясь на данных о работе российских средств ПВО: за месяц были сбиты 37 украинских самолетов. Экспертное мнение и аналитика