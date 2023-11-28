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Мединский подтвердил требование РФ о нейтралитете Украины на встрече в Турции

Владимир Рубанов
20:50 28.11.2023
Помощник президента России заявил, что Запад и Зеленский втянули Украину и РФ в военные действия.
Мединский подтвердил требование РФ о нейтралитете Украины на встрече в Турции
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Требование нейтралитета Украины и невступления в НАТО было очень важным на переговорах весны 2022 года, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, представлявший тогда российскую сторону. В числе безусловных требований со стороны Москвы в начале переговорного процесса было признание российского суверенитета над Крымом и независимость республик Донбасса, добавил он.

«Был большой ряд гуманитарных требований. Мы исходили из необходимости защиты русскоязычного населения Донбасса. Цели завоевывать Украину Россия никогда перед собой не ставила», - сказал Мединский.

По словам помощника президента, Запад и Зеленский втянули Украину и Россию в полноценные военные действия. Мединский также подтвердил, что предварительно согласованный сторонами проект договора на 18 страницах был передан в Киев. Это именно тот документ, который показывал Владимир Путин показывал на встрече с африканскими лидерами.

Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявлял, что Москва на переговорах весной 2022 года требовала от Киева обязательства сохранять нейтралитет и невступления в НАТО. Однако премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Киев сказал, что властям Украины не следует ничего подписывать, а нужно «просто воевать».

После 15 апреля 2022 года, когда был готов проект договора между РФ и Украиной, в Киев прилетел не только Борис Джонсон, сказал Мединский. На Украину спешно прилетели глава Госдепартамента США, шеф Пентагона.

Арахамия сам признавался, что была сформирована какая-то группа иностранных советников, «которые и отсоветовали Зеленскому подписывать мирный договор», отметил помощник президента. Шанс закончить конфликт был упущен, сказал он. Подпиши Киев тогда мирный договор на взаимно приемлемых условиях, он бы спас жизни сотен тысяч своих солдат.

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