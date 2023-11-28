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Арахамия заявил, что ни у кого на Украине нет плана на 2024 год

Владимир Рубанов
16:38 28.11.2023
По словам главы фракции «Слуга народа», план действий на следующий год должен предоставить Генштаб ВСУ.
Арахамия заявил, что ни у кого на Украине нет плана на 2024 год
© Фото: Ashley Chan, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Военное командование Украины не предложило никакого плана действий на 2024 год, заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Об этом он сказал в интервью журналистке телеканала «1+1» Наталье Мосейчук, которое опубликовано на ее YouTube-канале.

По словам главы фракции «Слуга народа», план должен предоставить Генштаб ВСУ. Арахамия не уточнил, должен ли это сделать конкретно главком ВСУ Валерий Залужный или начальник Генштаба Сергей Шаптала. Однако, по его словам, комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки ждет такой документ «уже много времени».

Арахамия заявил, что Генштаб должен сформировать представление о том, как ВСУ будут действовать, сколько им требуется людей, сколько может быть демобилизовано, а также сколько армии требуется денег. В то же время глава «Слуги народа» отметил, что «такого плана нет ни у кого в стране».

Ранее замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны от «Слуги народа» Марьяна Безуглая заявила, что у главкома ВСУ Валерия Залужного нет плана действий на 2024 год и потому он должен уйти в отставку, сообщало издание «Страна.ua». Залужный не смог предоставить никакой план, написала она, «ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный. Военные просто сказали, что им нужно забирать не менее 20 тысяч граждан в месяц».

Это заявление вызвало горячее обсуждение текущей ситуации на Украине, в том числе и в контексте предполагаемого раскола между Залужным и Владимиром Зеленским. Некоторые местные политики заявили, что такие нападки на военных могут окончиться госпереворотом, потому что «не нужно забывать, кто держит фронт».

В начале ноября на конференции Reuters Next Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть план по боевым действиям на 2024 год, но отказался делиться деталями.

Ранее Давид Арахамия рассказал о том, что Киев мог договориться с Россией о прекращении конфликта еще весной 2022 года, в самом начале специальной военной операции. Для этого Украине достаточно было согласиться на нейтралитет по типу Финляндии и дать обязательство не вступать в НАТО. Но, по его словам, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отговорил власти Киева от подписания каких-либо соглашений с Москвой и заявил: «Давайте будем просто воевать».

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