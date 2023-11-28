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Кириллов заявил, что ВСУ 17 раз применяли компоненты химоружия для отравления еды

18:12 28.11.2023
Были зафиксированы факты отравления должностных лиц администраций новых регионов России.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что в ходе спецоперации были зафиксированы случаи применения противником компонентов химоружия для отравления еды.

«В ходе специальной военной операции зафиксировано 17 случаев применения ВСУ компонентов химоружия для отравления продуктов питания, которое явилось причиной гибели как минимум 15 человек», - сказал Кириллов на Конгрессе молодых ученых.

Кроме этого, как добавил Игорь Кириллов, имеются подтвержденные факты отравления должностных лиц администраций новых регионов РФ.

Также начальник войск РХБЗ отметил, что Киев может применить биологическое оружие на фоне провала своего контрнаступления.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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