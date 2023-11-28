Минобороны России предполагает, что ВСУ могут применить биооружие

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Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что ВСУ, возможно, могут применить биооружие в связи с провалом контрнаступления.

«Министерство обороны располагает и предполагает смещение их активности в сторону нестандартных форм ведения военных действий, в том числе применения биологических средств», - сказал он на Конгрессе молодых ученых.

По словам начальника войск РХБЗ, гипотетически речь может идти о специальном заражении украинской стороной водоисточников, в том числе питьевой воды, продовольствия и предназначенных для животных кормов.

Кириллов отметил, что на освобожденных в ходе специальной военной операции территориях российское Минобороны обнаружило штаммы, переданные Киеву из американских коллекций тепловых культур. Также специалисты оборонного ведомства обнаружили замороженные биосреды, предназначенные для культивирования возбудителей бактериальной и вирусной среды.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.