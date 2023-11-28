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Минобороны России предполагает, что ВСУ могут применить биооружие

17:48 28.11.2023
Игорь Кириллов увязал гипотетическое применение Украиной биологических средств с провалом контрнаступления ВСУ.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что ВСУ, возможно, могут применить биооружие в связи с провалом контрнаступления.

«Министерство обороны располагает и предполагает смещение их активности в сторону нестандартных форм ведения военных действий, в том числе применения биологических средств», - сказал он на Конгрессе молодых ученых.

По словам начальника войск РХБЗ, гипотетически речь может идти о специальном заражении украинской стороной водоисточников, в том числе питьевой воды, продовольствия и предназначенных для животных кормов.

Кириллов отметил, что на освобожденных в ходе специальной военной операции территориях российское Минобороны обнаружило штаммы, переданные Киеву из американских коллекций тепловых культур. Также специалисты оборонного ведомства обнаружили замороженные биосреды, предназначенные для культивирования возбудителей бактериальной и вирусной среды.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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