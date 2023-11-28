РФ прекратит действие договора с Японией по сокращению ядерного оружия

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Министерство иностранных дел России проинформировало Японию о прекращении действия с 21 мая следующего года соглашения о сотрудничестве в области сокращения ядерного оружия. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе МИД РФ.

В ведомстве отметили, что сейчас нет возможности для взаимодействия по вопросам, которые затрагивают национальную безопасность. Это связано с антироссийской политикой японских властей, несущей ущерб РФ.

Напомним, ранее в МИД России заявили, что Москва отреагирует на любые выпады со стороны Токио максимально жестко и чувствительно, руководствуясь собственными национальными интересами.

В ведомстве добавили, что сейчас наша страна не видит никакой возможности продолжать с Японией диалог о заключении мирного договора.