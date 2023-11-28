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Путин заявил, что Запад хочет расчленить и разграбить Россию

Сергей Лебедев
16:58 28.11.2023
По словам главы государства, действия западных элит направлены против всех народов нашей страны.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Запад хочет расчленить и разграбить Россию. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе заседания Всемирного русского народного собора. По словам главы государства, официальной идеологией западных правящих элит стали русофобия, другие формы неонацизма и расизма.  

Владимир Путин также отметил, что Западу не нужна многонациональная и большая Россия. Действия врагов РФ, считает президент, направлены против всех народов нашей страны.

По его словам, сейчас Россия в ходе спецоперации сражается за свободу всего мира. Глава государства уверен, что диктатура одного гегемона представляет опасность.

Наша страна сейчас находится в авангарде формирования более справедливого мироустройства, подчеркнул Владимир Путин.

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