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Путин заявил, что РФ сражается за свободу всего мира, диктатура гегемона дряхлеет

Андрей Аркадьев
16:35 28.11.2023
Владимир Путин подчеркнул, что без сильной России невозможен прочный миропорядок.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия в ходе специальной военной операции сражается за свободу всего мира.

«Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира», - сказал он на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).

Как утверждает глава Российского государства, диктатура одного гегемона дряхлеет, пошла вразнос и представляет опасность для окружающих. Путин обвинил западные страны в русофобии, расизме, колонизаторстве и направленности против российских народов.

По словам президента нашей страны, РФ находится сейчас в авангарде формирования более справедливого мироустройства. Российский лидер констатировал, что без сильной России не получится создать прочный миропорядок.

Путин также подчеркнул, что солдаты и офицеры в зоне спецоперации защищают подлинную свободу для народа России. Он отметил, что в русской традиции невозможно восприятие себя свободным, если не свободны близкие, дети и Отчизна.

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