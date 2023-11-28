Путин заявил, что РФ сражается за свободу всего мира, диктатура гегемона дряхлеет

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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия в ходе специальной военной операции сражается за свободу всего мира.

«Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира», - сказал он на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).

Как утверждает глава Российского государства, диктатура одного гегемона дряхлеет, пошла вразнос и представляет опасность для окружающих. Путин обвинил западные страны в русофобии, расизме, колонизаторстве и направленности против российских народов.

По словам президента нашей страны, РФ находится сейчас в авангарде формирования более справедливого мироустройства. Российский лидер констатировал, что без сильной России не получится создать прочный миропорядок.

Путин также подчеркнул, что солдаты и офицеры в зоне спецоперации защищают подлинную свободу для народа России. Он отметил, что в русской традиции невозможно восприятие себя свободным, если не свободны близкие, дети и Отчизна.