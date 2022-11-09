В стране и мире В Новоайдаре в ЛНР удалось предотвратить теракт на объекте инфраструктуры Марина Крижановская Было обнаружено взрывное устройство с взрывчатым веществом иностранного производства. © Фото: МВД ЛНР Читайте нас на: В Луганской Народной Республике удалось предотвратить теракт на объекте инфраструктуры. Самодельное взрывное устройство с взрывчатым веществом иностранного производства было обнаружено в Новоайдаре. Информацию приводит РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей МВД ЛНР. Дальнейшие сведения уточняются. «В Новоайдаре на одном из критически важных объектов инфраструктуры обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство. С места происшествия изъято взрывчатое вещество иностранного производства», - сообщает агентство. Немногим ранее российский спецназ задержал планировавших взорвать электроподстанцию в Бердянске «азовцев»*. Двое уроженцев города использовали неприметную квартиру в пятиэтажке Бердянска, как схрон для боеприпасов. Внутри нее находился целый взрывоопасный арсенал. Коробки из-под бытовой техники напичканы гранатами, магазинами и патронами. В отверстии для люстры были спрятаны запалы. На столе - полтора килограмма взрывчатки. На стенах и дверце холодильника - националистическая символика.

*«Азов» - украинская экстремистская организация, запрещенная на территории РФ. Экспертное мнение и аналитика