В стране и мире В стране и мире спецоперация ТЕГИ

Расчет «Корнета» поразил автомобиль боевиков с 5 км на Артемовском направлении

07:34 02.11.2023
Костромские десантники из ПТРК «Корнет» подбили машину противника на окраине Артемовска.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Бойцы гвардейского Костромского полка Воздушно-десантных войск продолжают выполнять боевые задачи по обнаружению и уничтожению военных объектов, техники и живой силы вооруженных формирований украинских националистов на Артемовском направлении. Кадры боевой работы расчета противотанкового управляемого ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» опубликовало Министерство обороны России.

Разведгруппа костромских десантников обнаружила передвижение по дороге в сторону позиций ВС РФ автомобиль украинских боевиков с личным составом. Заняв позицию на крыше одного из многоэтажных домов на окраине Артемовска, российские военнослужащие совершили пуск противотанковой управляемой ракеты из «Корнета» и с расстояния около 5 километров уничтожили машину противника.

«Установка "Корнет", нам ее умельцы ивановские модернизировали - установили камеру, пуск электронный, тепловизор и сами органы управления, с которыми дистанционно можно работать. Оператор находится в укрытии, обнаруживаем цель, уничтожаем. В органах управления все очень просто - управляется джойстиками», - рассказал оператор ПТРК «Корнет» с позывным «Сталинград».

На опубликованном видео видно, как после попадания ракеты транспортное средство неприятеля задымилось, после чего двое боевиков вылезли из него и принялись бежать. Во избежание ответного огня бойцы ВДВ оперативно осуществили сбор установки и убыли в безопасный район.

Ранее бойцы Ивановского гвардейского соединения ВДВ в составе бронегруппы на БМД-2К-АУ и БМП-3 уничтожили украинских боевиков, которые скрывались в заброшенных домах к северу от Артемовска. Боевые машины пехоты вели огонь с закрытых огневых позиций из 100-мм пушки с расстояния около 5 км.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:00 В стране и мире
Zа добро: Минобороны России запустило канал о людях, помогающих участникам СВО
03:00 В стране и мире
Израиль заявил об ударе по Ливану в ответ на попытку пуска противотанковых ракет
02:40 В стране и мире
Россия в ООН призвала срочно остановить кровопролитие в секторе Газа
02:25 В стране и мире
CNN: минимум 80 человек погибли при повторном ударе Израиля по лагерю в Джабалии
01:23 В стране и мире
Небензя: у Израиля нет права на самооборону как у оккупирующего государства
Популярное
Не более одной тещи: в Узбекистане ввели наказание за пропаганду многоженства
Дело застрявшего в машине на несколько дней котенка закончилось прокуратурой
Видео
Герою из Щелково подарили новую «Ниву» за спасение школьника от грабителя
В США скончался второй в мире пациент с пересаженным сердцем свиньи
Адлерский районный суд решил, что под Сочи больше не будет Хероты
Дети Блинкена оделись на Хэллоуин в костюм Зеленского и флаг Украины
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.