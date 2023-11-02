Расчет «Корнета» поразил автомобиль боевиков с 5 км на Артемовском направлении

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Бойцы гвардейского Костромского полка Воздушно-десантных войск продолжают выполнять боевые задачи по обнаружению и уничтожению военных объектов, техники и живой силы вооруженных формирований украинских националистов на Артемовском направлении. Кадры боевой работы расчета противотанкового управляемого ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» опубликовало Министерство обороны России.

Разведгруппа костромских десантников обнаружила передвижение по дороге в сторону позиций ВС РФ автомобиль украинских боевиков с личным составом. Заняв позицию на крыше одного из многоэтажных домов на окраине Артемовска, российские военнослужащие совершили пуск противотанковой управляемой ракеты из «Корнета» и с расстояния около 5 километров уничтожили машину противника.

«Установка "Корнет", нам ее умельцы ивановские модернизировали - установили камеру, пуск электронный, тепловизор и сами органы управления, с которыми дистанционно можно работать. Оператор находится в укрытии, обнаруживаем цель, уничтожаем. В органах управления все очень просто - управляется джойстиками», - рассказал оператор ПТРК «Корнет» с позывным «Сталинград».

На опубликованном видео видно, как после попадания ракеты транспортное средство неприятеля задымилось, после чего двое боевиков вылезли из него и принялись бежать. Во избежание ответного огня бойцы ВДВ оперативно осуществили сбор установки и убыли в безопасный район.

Ранее бойцы Ивановского гвардейского соединения ВДВ в составе бронегруппы на БМД-2К-АУ и БМП-3 уничтожили украинских боевиков, которые скрывались в заброшенных домах к северу от Артемовска. Боевые машины пехоты вели огонь с закрытых огневых позиций из 100-мм пушки с расстояния около 5 км.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.