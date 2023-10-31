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Бронегруппа ВДВ уничтожила подразделение ВСУ в районе Артемовска

07:34 31.10.2023
Боевые машины пехоты вели огонь с закрытых огневых позиций из 100-мм пушки с расстояния около 5 км.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Бойцы Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск в составе бронегруппы на БМД-2К-АУ и БМП-3 уничтожили украинских боевиков к северу от Артемовска в зоне проведения спецоперации. Кадры боевой работы десантников опубликовало Минобороны России.

Разведчики ВДВ с беспилотника обнаружили севернее Артемовска выдвижение в сторону наших оборонительных позиций подразделения украинских военнослужащих. К ним навстречу направили бронегруппу на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ.

Десантники совершили марш и открыли по противнику шквальный огонь прямой наводкой из 30-мм автоматической пушки. Националистам пришлось отступить в один из населенных пунктов севернее Артемовска и организовать оборону.

Уже там по ним нанесли удар российские БМП-3. Боевые машины пехоты вели огонь с закрытых огневых позиций из 100-мм пушки с расстояния около 5 км. Личный состав ВСУ, который скрывался в заброшенных домах, был уничтожен.

После выполнения поставленной задачи, бронегруппа оперативно совершила отход в безопасный район.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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