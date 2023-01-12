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«Омикрон, цель! Повторить!»: танковый удар по боевикам под Красным Лиманом сняли с БПЛА

Игорь Лапик
07:43 12.01.2023
Российские танкисты ежедневно наводят страх на националистов.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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Российские танкисты ежедневно наводят страх на украинских националистов. Укрыться тяжелой техники не помогают леса и оборудованные траншеи. Выявлять позиции противника помогают беспилотные летательные аппараты. Они и передают координаты.

БПЛА фиксирую все. На передаваемых кадрах даже видно, как враг ведет себя на позициях. Националисты передвигаются согнувшись. Однако это не спасение. После нескольких пристрелочных выстрелов снаряды ложатся точно в цель.

Благодаря слаженности российских танкистов украинские националисты минимизировали вылазки. В направлении Красного Лимана боевики отсиживаются в глухой обороне.

Ранее «Звезда» уже рассказывала, как экипажи танков Восточного военного округа громят оборону боевиков в зоне СВО. Они уверенно действуют на поле боя, несмотря на массовое использование противником противотанковых средств.

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