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Комбат объяснил, почему танки незаменимы в «перемалывании» позиций боевиков в СВО

Игорь Лапик
07:40 12.01.2023
Боевые задачи успешно выполняются во многом благодаря грамотному руководству опытного командира танкового батальона 4-й бригады с позывным «Омикрон».
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Танкисты Вооруженных сил России доминируют на линии боевого соприкосновения в направлении Красного Лимана. Слаженность и профессионализм экипажа приводит к тому, что украинским боевикам приходится минимизировать свои вылазки и отсиживаться в глухой обороне. Накануне в лесах ЛНР российские военные ликвидировали до 90 националистов, 2 бронемашины и 3 автомобиля.

От корректировщиков поступила информация, что они выявили точку подвоза боеприпасов. Танк сразу же выдвигается на закрытую огневую позицию. Наши военнослужащие будут работать по этому месту, и возможен перенос огня на рядом стоящие позиции - укрепрайон противника.

Бронемашина занимает позицию и начинает работать по националистам, находящимся на расстоянии в несколько километров. После нескольких пристрелочных выстрелов танковый снаряд ложится точно в цель. Боевые задачи успешно выполняются во многом благодаря грамотному руководству опытного командира танкового батальона 4-й бригады с позывным «Омикрон».

«В чем преимущество танка, например, перед той же артиллерией? Во-первых, это темп стрельбы. Взять, например, конвейер Т-64 - 28 снарядов. Промежуток между заряжанием и выстрелом - приблизительно 8 секунд. Вот представьте, как чувствует себя противник. Танком, если хорошо заняться, в течение дня от позиции при расходе 60-80 снарядов, если точно в цель работать, от позиции можно не оставить ничего», - сказал командир танкового батальона 4 бригады с позывным «Омикрон».

Ранее «Звезда» рассказала, как бойцы ВС РФ давят боевиков на подходах к Красному Лиману. Танкисты и бронегруппа 4-ой бригады своими грамотными и героическими действиями наводят панику на украинских националистов с первых дней спецоперации. На Красно-Лиманском направлении враг прекратил предпринимать вылазки и теперь только и может, что отсиживаться в глухой обороне.

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