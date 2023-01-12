В России могут разрешить оплачивать съемное жилье из маткапитала

Это необходимо потому, что многие молодые семьи сейчас не имеют возможности приобрести или взять в ипотеку новую недвижимость, оплата которой предусмотрена из маткапитала.

© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Министерство труда РФ рассмотрит предложение разрешить молодым семьям оплачивать аренду жилья из средств материнского капитала. С данной инициативой к главе ведомства Антону Котякову обратился Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

«Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в нормативно-правовые акты в части разрешения молодым семьям оплачивать до 50% ежемесячной стоимости аренды жилья из средств материнского капитала», - передает текст обращения RT.

Напомним, что сейчас молодые семьи могут потратить материнский капитал лишь на покупку или оформление в ипотеку собственной недвижимости. Однако, как отмечает Орлов, не у всех граждан есть такая возможность в силу того, что многие из них только начинают карьеру.

В конце прошлого года указом премьер-министра России Михаила Мишустина правительство продлило программу предоставления россиянам льготной ипотеки до 1 июля 2024 года. она распространяется на приобретение новой недвижимости или земельного участка под строительство под 8%.