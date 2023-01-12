В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В России могут разрешить оплачивать съемное жилье из маткапитала

Семен Лавров
06:35 12.01.2023
Это необходимо потому, что многие молодые семьи сейчас не имеют возможности приобрести или взять в ипотеку новую недвижимость, оплата которой предусмотрена из маткапитала.
В России могут разрешить оплачивать съемное жилье из маткапитала
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Читайте нас на:

Министерство труда РФ рассмотрит предложение разрешить молодым семьям оплачивать аренду жилья из средств материнского капитала. С данной инициативой к главе ведомства Антону Котякову обратился Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

«Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в нормативно-правовые акты в части разрешения молодым семьям оплачивать до 50% ежемесячной стоимости аренды жилья из средств материнского капитала», - передает текст обращения RT.

Напомним, что сейчас молодые семьи могут потратить материнский капитал лишь на покупку или оформление в ипотеку собственной недвижимости. Однако, как отмечает Орлов, не у всех граждан есть такая возможность в силу того, что многие из них только начинают карьеру.

В конце прошлого года указом премьер-министра России Михаила Мишустина правительство продлило программу предоставления россиянам льготной ипотеки до 1 июля 2024 года. она распространяется на приобретение новой недвижимости или земельного участка под строительство под 8%.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:05 Армия
Видео
Сто выстрелов в день: кадры боевой работы расчетов «Гиацинт-Б» в зоне СВО
05:34 В стране и мире
Постпредство РФ анонсировало заседание СБ ООН по Украине
04:43 В стране и мире
Гидрометцентр: в воскресенье Москву ждет плюсовая температура
00:05 В стране и мире
Видео
Путин: важно уделять особое внимание соблюдению прав военнослужащих
01:25 В стране и мире
Иран готов на взаимной основе упростить выдачу виз российским туристам
Популярное
Видео
«Дурака валяете»: Путин раскритиковал Мантурова за работу по заказам на самолеты
Видео
Шойгу: необходимо обновить систему организации гражданской и территориальной обороны
Видео
Пассажир показал видео из самолета в Якутии, у которого на высоте открылась дверь
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Врач на суде заявил, что у Саакашвили быстро прогрессирующая деменция
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.