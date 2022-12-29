Правительство РФ продлило действие программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 года
Программа льготной ипотеки продлена до 1 июля 2024 года. Соответствующее распоряжение подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин.
«Действие программы "Льготная ипотека" продлено еще на полтора года - до 1 июля 2024 года», - говорится в сообщении на сайте кабмина.
Льготный кредит можно оформить на приобретение новой квартиры, частного дома или земельного участка под индивидуальное строительство под 8%, напомнили в правительстве.
В середине декабря президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам рассказал о серьезных изменениях в механизме ипотеки. Так, ее льготный вариант будет постепенно сворачиваться, отметил глава государства, при этом процентная ставка вырастет до 8%, уточнил президент.
Сообщалось также, что власти расширят доступ к семейной ипотеке под 6%. В следующем году программа распространится на семьи с двумя детьми.