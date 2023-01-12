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Сто выстрелов в день: кадры боевой работы расчетов «Гиацинт-Б» в зоне СВО

07:05 12.01.2023
Они выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций украинских боевиков.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» Западного военного округа. Они выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций украинских боевиков в зоне проведения специальной операции. Огневые позиции находятся на расстоянии около 20 километров.

«Гиацинты» уничтожает все на своем пути. Так, на одном из направлений артиллерийская батарея нанесла огневое поражение по району скопления бронированной техники националистов. Огонь корректируется с помощью беспилотного летательного аппарата. Его же камера фиксирует попадание.

«Работа ведется активно. Стреляем порядка 100 выстрелов в день», - рассказал командир орудия «Гиацинт-Б» .

Напомним, ранее командир расчета РСЗО «Град» рассказал о принципе «артиллерийской карусели» в зоне СВО. Боевая работа ведется каждый день и без перерыва.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов

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