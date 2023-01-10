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Командир расчета РСЗО «Град» рассказал о принципе «артиллерийской карусели» в зоне СВО

07:10 10.01.2023
Боевая работа артиллерии на передовой ведется каждый день и без перерыва, отметил военнослужащий.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» на передовой спецоперации работают беспрерывно, по принципу «артиллерийской карусели», а укрыться от их огня противнику невозможно. Об этом рассказал командир расчета РСЗО под позывным «Золотой».

Расчет выезжает на дежурство, получает координаты и отрабатывает цель.

«Разброс, грубо говоря, как футбольное поле, все уничтожается и там никто не может спрятаться. Отрабатывали по танкам, отрабатывали по пехоте, отрабатывали по складам. Все, что есть у противника, — все наше», — пояснил «Золотой».

Военнослужащий добавил, что боевая работа ведется каждый день и без перерыва.

«Одна машина отработала, уезжает сразу в "норку", другая едет следом, на замену, то есть получается "артиллерийская карусель"», — отметил он.

Экипажи РСЗО «Град» Центрального военного округа (ЦВО) укомплектованы, в частности, военнослужащими, призванными в рамках частичной мобилизации. Командование ЦВО отмечает высокий профессионализм и мотивированность укомплектованных мобилизованными экипажей. Ряд военнослужащих уже представлены к государственным и ведомственным наградам.

Ранее командир артиллерийского орудия 152-мм «Гиацинт-Б» рассказал о боевой работе своего расчета в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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