В Киеве сообщили о как минимум трех взрывах за сутки
Подробности происходящего в столице Украины не сообщаются.
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В столице Украины Киеве с начала 25 ноября прогремело как минимум три взрыва. В регионе продолжает действовать воздушная тревога.
О взрывах в городе сообщает ряд украинских новостных изданий, в том числе «Страна», а также Telegram-каналы. Подробностей происходящего не приводится.
Ранее газета Politico сообщило, что украинцы массово бегут в Киев из-за усиленной противовоздушной обороны в столице. Известно, что в город сбежало около 600 тысяч человек.