Украинцы массово переселяются в Киев из-за незащищенности других регионов

Украинцы бегут в столицу из других регионов страны, так как только Киев хорошо оснащен средствами ПВО.

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В Киев массово бегут люди из других частей Украины из-за того, что столица достаточно защищена средствами ПВО, а другие регионы подвержены опасности. На данный момент в Киеве уже более 600 тысяч беженцев.

«В Киеве и окрестностях сейчас находятся почти 600 тысяч вынужденных переселенцев из других частей Украины», - говорится в публикации газеты Politico.

Издание утверждает, что над Киевом летает меньше ракет, а другие города подвержены стратегическим ударам.

Ранее стало известно, что в Киевской области был поврежден объект инфраструктуры. Кроме того, в ночь на 19 ноября в регионе в течение пяти часов звучал сигнал тревоги и активно работали системы ПВО.