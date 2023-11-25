AP: в американской тюрьме ранили осужденного за убийство Флойда полицейского

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Бывший сотрудник полиции Дерек Шовин, отбывающий наказание в одной из тюрем США за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, стал жертвой нападения заключенных. О преступлении сообщило Associated Press.

«Дерека Шовина пырнул другой заключенный в тюрьме в штате Аризона», - приводит РИА Новости информацию американского агентства.

По сведениям СМИ, Шовин был серьезно ранен и отправлен на лечение в больницу.

Напомним, что убийство афроамериканца Флойда сотрудниками полиции вызвало волну протестов в США весной 2020 года - многих шокировали кадры избиения безоружного человека на асфальте.

После этого инцидента четверо полицейских были уволены, а Дерек Шовин приговорен к 22 годам и 6 месяцам тюремного заключения за убийство по неосторожности. Он отбывает срок в тюрьме общего режима в Аризоне, в которой содержатся порядка 400 заключенных.