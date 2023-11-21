В стране и мире В стране и мире Палестино-израильский конфликт ТЕГИ

Россия отправила в сектор Газа 27 тонн гуманитарного груза на самолете МЧС

Ирина Елагина
07:00 21.11.2023
Самолет Ил-76 МЧС России проследует по маршруту Махачкала - египетский Эль-Ариш, откуда гуманитарный груз доставят жителям сектора Газа.
© Видео: пресс-служба МЧС России © Фото: пресс-служба МЧС России
Читайте нас на:

Россия отправила для помощи жителям сектора Газа 27 тонн гуманитарного груза. Самолет Ил-76 МЧС России с гуманитарной помощью на борту вылетел из Махачкалы в направлении египетского аэропорта Эль-Ариш. Информацию о благотворительной миссии утром 21 ноября распространила пресс-служба МЧС РФ.

На кадрах видео запечатлен момента погрузки гуманитарного груза в Махачкале. В Службе спасения уточнили, что в отправляемых коробках продукты, детское питание, одежда, обувь и предметы личной гигиены.

В пресс-службе МЧС напомнили, что президент России Владимир Путин инициировал организацию воздушного моста для помощи населению Газы, и по указанию министра Александра Куренкова был продуман маршрут поставки груза. Точкой вылета стал аэропорт в Махачкале, далее груз прибудет в египетский Эль-Ариш, где его получат представители местного общества Красного Полумесяца для передачи палестницам.

Напомним, что в результате боевых действий на территории сектора Газа сотни тысяч палестинцев хлынули к границе с Египтом: люди живут в чрезвычайных условиях в лагерях беженцев, мало кому пока удалось эвакуироваться в Египет.

Ранее сообщалось, что ХАМАС не исключает скорое заключение перемирия с ЦАХАЛ для обмена захваченных в плен израильских заложников на находящихся в израильских тюрьмах палестинцев.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:00 В стране и мире
Видео
Россия отправила в сектор Газа 27 тонн гуманитарного груза на самолете МЧС
06:32 В стране и мире
Лидер ХАМАС заявил о подготовке соглашения о перемирии с Израилем
05:31 В стране и мире
Boeing P8 Poseidon ВМС США промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы и рухнул в океан
05:00 Армия
Видео
Более тысячи военнослужащих РВСН по призыву приведены к военной присяге
02:49 В стране и мире
В Нидерландах напали на выступающего против поставок ВСУ политика
Популярное
Видео
Камеры сняли, как дерево раздавило автомобиль с людьми в Новокузнецке
Видео
Ступень Starship взорвалась из-за включения системы самоликвидации
Видео
В Красной Поляне храбрый кот злобным шипением отогнал медведя от дома
Видео
Жены заключенных: киллер Саша Солдат перед освобождением попросил защиты
Видео
«Какие-то трансформаторы»: Путин охарактеризовал представителей ЛГБТ
Видео
СК показал следы крови в доме у друга убитого школьника в Ачинске
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.