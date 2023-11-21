Россия отправила в сектор Газа 27 тонн гуманитарного груза на самолете МЧС

© Видео: пресс-служба МЧС России © Фото: пресс-служба МЧС России

Россия отправила для помощи жителям сектора Газа 27 тонн гуманитарного груза. Самолет Ил-76 МЧС России с гуманитарной помощью на борту вылетел из Махачкалы в направлении египетского аэропорта Эль-Ариш. Информацию о благотворительной миссии утром 21 ноября распространила пресс-служба МЧС РФ.

На кадрах видео запечатлен момента погрузки гуманитарного груза в Махачкале. В Службе спасения уточнили, что в отправляемых коробках продукты, детское питание, одежда, обувь и предметы личной гигиены.

В пресс-службе МЧС напомнили, что президент России Владимир Путин инициировал организацию воздушного моста для помощи населению Газы, и по указанию министра Александра Куренкова был продуман маршрут поставки груза. Точкой вылета стал аэропорт в Махачкале, далее груз прибудет в египетский Эль-Ариш, где его получат представители местного общества Красного Полумесяца для передачи палестницам.

Напомним, что в результате боевых действий на территории сектора Газа сотни тысяч палестинцев хлынули к границе с Египтом: люди живут в чрезвычайных условиях в лагерях беженцев, мало кому пока удалось эвакуироваться в Египет.

Ранее сообщалось, что ХАМАС не исключает скорое заключение перемирия с ЦАХАЛ для обмена захваченных в плен израильских заложников на находящихся в израильских тюрьмах палестинцев.