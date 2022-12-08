Патрушев заявил, что США и НАТО хотят ослабить Россию любой ценой

По мнению Патрушева, политика НАТО разрушает систему безопасности в Европе и Азии.

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США и другие страны НАТО стремятся ослабить или уничтожить Россию и разрушить систему безопасности в Евразии. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил на переговорах с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Тайланда Супотом Маланийомом.

«Долгосрочная цель США и их союзников - по НАТО ослабление или уничтожение нашей страны любой ценой, а также слом архитектуры безопасности в Евразии в целом», - процитировала Патрушева «Российская газета».

Во время встречи стороны также высказались по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Запад сделал ставку на глобализацию НАТО и приступил к созданию условий для комплексного наращивания военного присутствия в АТР. На решение этой задачи ориентированы, в частности, англосаксонский союз AUKUS. В данном контексте хотел бы подчеркнуть, что агрессивное расширение военной инфраструктуры в регионе ведет к дальнейшему росту напряженности», - подчеркнул Патрушев.

Тема военного присутствия НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе поднималась также на сегодняшнем заседании российско-таиландской межведомственной рабочей группы по вопросам безопасности.