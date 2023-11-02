Госдеп: США обеспечат участие России в саммите АТЭС с учетом санкций

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что США нарушают обязательства по рассылке приглашений на саммит.

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В Вашингтоне намерены обеспечить надлежащее участие российской делегации в саммите АТЭС в Сан-Франциско в ноябре, сообщили РИА Новости в госдепартаменте США. При этом американцы намерены учитывать введенные санкции.

В госдепартаменте заявили, что у них нет информации о том, кто может представлять Россию на предстоящем саммите.

Ранее посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев заявил, что США не пригласили президента России Владимира Путина на саммит АТЭС в Сан-Франциско. По его словам, Вашингтон дал понять это Москве по двусторонним каналам.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что США нарушают обязательства по рассылке приглашений на саммит АТЭС, связывая их с санкциями. Москва считает это нарушением международных обязательств.

Россия сама определит, кто будет представлять ее на саммите, заявил Антонов.