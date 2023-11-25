Азаров рассказал, стоит ли ждать нового майдана на Украине

Экс-премьер Украины считает, что США могут провести новый майдан на Украине, если захотят сместить Зеленского.

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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предположил, что в стране возможен новый майдан. Это может случиться в том случае, если США решат заменить лидера киевского режима Владимира Зеленского кем-нибудь другом, не прибегая к выборам и не отправляя его в отставку. Своим мнением Азаров поделился с РИА Новости.

Политик пояснил, что на Украине майданы не приходят из ниоткуда, их готовят, вкладывая в это огромные суммы.

«<...> и реализуются они по определенному плану, который давно уже ясен. Там несколько моментов у этого плана: демонизация руководства, информационное зомбирование и так далее», - рассказал Азаров.

Экс-премьер Украины выразил сомнение, что ради отставки Зеленского США пойдут на организацию нового майдана. Поскольку это «очень затратное мероприятие», то, по мнению Азарова, американцам выгоднее заменить Зеленского другим способом.

«Если американцам придет в голову мысль заменить Зеленского или еще кого-то путем майдана, они его проведут. Если они его заменят другим способом, через выборы, отставку, они не будут организовывать. Майдан - затратное мероприятие, очень затратное. Я пока не вижу никаких признаков подготовки к майдану», - заявил он.

Заявления Зеленского о якобы грозящем украинцам новом майдане экс-премьер назвал лишь угрозами и попыткой поднять свой рейтинг, поскольку те, кто мог бы за этим стоять и организовать украинцев, уже находятся в тюрьмах или уехали из Украины, или убиты.

Бывший премьер Азаров добавил, что США стояли за организацией протестов на Украине в 2004 и в 2013 годах. Ранее он рассказывал, зачем США устраивали Евромайдан.

Десять лет назад в Киеве, на майдане Незалежности начались протесты после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с Евросоюзом. Позднее президента Виктора Януковича отправили в отставку. Азаров выразил уверенность, что тогда США при помощи госпереворота на Украине добивались своей главной цели - ослабления России.