Бывший украинский премьер считает, что США добивались при помощи госпереворота на Украине своей главной цели - ослабление России.

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Государственный переворот на Украине (Евромайдан. - Прим. ред.) стал завершением главной задачи, которую преследовали США. Согласно бывшему украинскому премьер-министру Николаю Азарову, этой задачей было ослабление России. В канун десятилетней годовщины Евромайдана Азаров поговорил о нем с РИА Новости.

Экс-премьер подчеркнул: при планировании госпереворота американцев не волновала сама Украина. Азаров добавил, что прошедшая декада показала, что все это время США были заняты попытками навредить и ослабить Россию.

«Американцы планировали государственный переворот в довершение своей главной стратегической задачи. Их Украина абсолютно не интересовала. Их интересовала задача максимального ослабления России. И вот десять лет, прошедшие после государственного переворота, говорят о том, что они последовательно эту задачу реализовывали», - рассказал он агентству.

Немногим ранее посол РФ в США Анатолий Антонов обратил внимание на дату, когда Пентагон анонсировал очередной пакет военной помощи киевским властям. По мнению Антонова, заявляя об этом накануне 10-летней годовщины Евромайдана, США словно дают понять украинцам, что они «все еще "в игре" и хозяева рассчитывают на них».

Десять лет назад - 21 ноября 2013 года - в Киеве на площади Независимости (майдан Незалежности) собрались сторонники евроинтеграции после того, как правительство приостановило подписание ассоциации с Евросоюзом. Это место стало средоточием борьбы правооохранителй и радикалов. Столкновения между ними привели к десяткам жертв.

Через несколько месяцев, в феврале 2014 года, Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича.