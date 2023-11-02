В сектор Газа через КПП «Рафах» прошел 61 грузовик с гуманитарной помощью

В машинах находились продукты питания, вода и медикаменты.

© Фото: cogatonline, Twitter

В минувшую среду через контрольно-пропускной пункт «Рафах» в сектор Газа въехал 61 грузовик с международной гуманитарной помощью. Об этом сообщил координатор правительственной деятельности на этих территориях (COGAT, подразделение Министерства обороны Израиля, ответственное за реализацию государственной политики на территориях Иудеи и Самарии).

«В грузовиках находились продукты питания, вода и медикаменты», - говорится в заявлении COGAT в социальной сети X (бывший Twitter).

Напомним, накануне Египет объявил об открытии терминала КПП «Рафах». Одними из первых проехали машины скорой помощи.

Также Каир разрешил въехать около 450 иностранцам и лицам с двойным гражданством.