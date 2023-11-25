Депутат Рады Арахамия заявил, что в 2024 году власти не будут проводить выборы

Представитель партии «Слуга народа» обратил внимание на военное положение в стране и спросил, как в них будут участвовать те, кто выехал за границу.

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На Украине заявили о том, что в следующем году в стране не будут проводиться ни выборы президента, ни парламентские, ни местные выборы. Об этом рассказал председатель фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

Он отметил, что некоторые политики предупреждали, что предстоит вести переговоры с Россией. Поэтому нужно провести выборы, так как «тогда вы будете условно нелегитимные», рассказал Арахамия. Его комментарии из интервью украинскому СМИ приводит «360».

Также представитель «Слуги народа» заявил об отсутствии давления со стороны Запада к проведению выборов. Арахамия сказал, что во время военного положения невозможно провести выборы. Возникает много вопросов: как в них будут принимать участие те, кто выехал за границу, а также как будут голосовать или баллотироваться военнослужащие.

Выборы на Украине планировалось проводить в марте 2024 года. По мнению научного руководителя Центра этнических и международных исследований Антона Бредихина, лидер киевского режима не допустит их под любым предлогом, так как не хочет лишиться власти.

В комментарии «Звезде» он обратил внимание, что Зеленскому сейчас «крайне выгодно качать ситуацию» о военном положении. Он будет добиваться того, чтобы нивелировать любой избирательный процесс, даже не на год, а на больший срок, подытожил эксперт.