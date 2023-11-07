Политолог Бредихин заявил, что Зеленский боится выборов из-за «смотрин в конгрессе»

По мнению эксперта, Зеленский может стать в ближайшее время «хромой уткой», и в такой ситуации ему не нужны выборы.

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Владимир Зеленский под любым предлогом не допустит проведение выборов в стране, так как не хочет терять власть. Об этом политолог, кандидат исторических наук, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин рассказал «Звезде».

«Ему крайне выгодно сейчас качать ситуацию о военном положении, ему выгодно говорить, какие могут быть выборы, когда идут военные действия. Он будет добиваться того, чтобы под любыми предлогами нивелировать любой избирательный процесс на Украине даже не на год, а на больший срок», - поделился мнением эксперт.

Бредихин отметил, что Зеленский боится лишиться поддержки американцев, а без этого нет смысла идти на выборы.

«Сейчас идут активные смотрины, смотрины идут в конгрессе. В данной ситуации Зеленский видит, что минимизирована поддержка со стороны демократов», - отметил политолог.

Он подчеркнул, что вопрос отмены выборов не связан с военными действиями. В таких условиях, когда многие УИКи закрыты, можно провести полностью электронное голосование, но такие игры в демократию Зеленскому не нужны.

«Это очень тревожный звонок, что он может стать в ближайшее время "хромой уткой"», - резюмировал эксперт.

Напомним, что Зеленский заявил о намерении продлить на Украине военное положение и на этом основании отменить проведение плановых президентских выборов в марте 2024 года.