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Опубликованы кадры уничтожения надводных беспилотников врага у берегов Крыма

05:00 25.11.2023
Истребители и фронтовые бомбардировщики уничтожают скоростные надводные цели противника авиационными пушками или бомбами.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Экипажи российских Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота выполняют задачи по обеспечению безопасности морской акватории у берегов Крымского полуострова.

Самолеты Су-30СМ и Су-24М Морской авиации и Черноморского флота в ходе выполнения задач боевой подготовки осуществляют патрулирование морской акватории у Крыма. Их задачей является обнаружение и уничтожение безэкипажных катеров и скоростных десантных лодок украинских боевиков.

Уничтожение обнаруженных скоростных надводных целей истребители и фронтовые бомбардировщики осуществляют авиационными пушками или бомбами.

Также многофункциональные истребители Су-30СМ эффективно работают по БПЛА, которыми противник пытается атаковать объекты инфраструктуры полуострова. На счету черноморских летчиков уже несколько десятков сбитых над Черным морем украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее российское оборонное ведомство показывало, как Су-30СМ ВКС РФ уничтожили самолет врага на Южно-Донецком направлении. Полеты многоцелевых российских истребителей выполнялись с подвешенными ракетами различного класса.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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