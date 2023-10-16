Су-30СМ ВКС РФ уничтожили опорный пункт боевиков на Южно-Донецком направлении

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевых вылетов многоцелевых истребителей Су-30СМ Воздушно-космических сил России на Южно-Донецком направлении.

В МО РФ уточнили, что в ходе выполнения боевых задач экипажи Су-30СМ отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации во время нанесения авиаударов по военным объектам, технике и живой силе вооруженных формирований украинских националистов.

Полеты истребителей выполнялись с подвешенными ракетами различного класса. По данным оборонного ведомства, российские летчики поразили опорный пункт противника.

Ранее в Минобороны России показали, как экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронетехнику украинских боевиков на Донецком направлении. После завершения задачи летчики выпустили тепловые ловушки и успешно вернулись на аэродром вылета.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.