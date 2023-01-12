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Постпредство РФ анонсировало заседание СБ ООН по Украине

Анна Касаткина
05:34 12.01.2023
Заседание пройдет 17 января в 23.00 по Москве, сообщил зампостпреда РФ Дмитрий Полянский.
Постпредство РФ анонсировало заседание СБ ООН по Украине
© Фото: Eskinder Debebe XinHua GlobalLookPress
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В Совете Безопасности (СБ) ООН 17 января пройдет заседание по Украине по инициативе России. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский.

«О том, что будет в СБ с нашей подачи по Украине 17 января (в 23.00 по Москве) я пока распространяться не буду — пусть наши оппоненты пока живут в неведении», — цитирует его РИА Новости.

Полянский добавил, что РФ уже «приучила» бывших западных партнеров, что отвечает на «антироссийское» заседание своим, на неудобную для них тему. Еще одно заседание Совбеза ООН по Украине состоится 13 января по инициативе западных стран состоится 13 января.

Помимо этого, 20 января в 19.00 по Москве планируется неформальное заседание по «Формуле Арриа» по декабрьским обстрелам Донбасса. Так как заседание неформальное докладчики смогут продемонстрировать фото и видеоматериалы, уточнил зампостпреда.

Ранее Полянский заявил, что украинском представителю в ООН Сергею Кислице может потребоваться помощь профессионального психиатра после того, как тот опубликовал в Twitter пост невнятного содержания.

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