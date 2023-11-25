ВИА «Морпехи России» выступили перед участвующими в СВО морпехами ТОФ

Ансамбль провел более 10 концертов в местах расположения 155 и 40 бригад морпехов-тихоокеанцев на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Артисты вокально-инструментального ансамбля «Морпехи России» Тихоокеанского флота выступили с серией концертов перед военнослужащими морской пехоты ТОФ, которые выполняют поставленные задачи в зоне проведения специальной военной операции.



Ансамбль провел более 10 концертов в местах расположения 155 и 40 бригад морпехов-тихоокеанцев на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Кроме того, группа «Морпехи России» провела несколько концертов на тыловых учебных полигонах.

Военнослужащие тепло встретили своих соотечественников с родных дальневосточных берегов, и все вместе подпевали патриотические песни.



Гастрольный тур коллектива артистов-тихоокеанцев был организован командованием Тихоокеанского флота с целью поддержки боевого духа военнослужащих. Вокально-инструментальный ансамбль «Морпехи России» является проектом Ансамбля песни и пляски ТОФ.

Ранее артистка Юлия Чичерина спела для бойцов ЦВО в зоне специальной военной операции. В концерте также принял участие ансамбль песни и пляски ЦВО, его коллектив аккомпанировал заслуженной артистке России.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.