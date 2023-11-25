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ВИА «Морпехи России» выступили перед участвующими в СВО морпехами ТОФ

Владислав Кустов
05:52 25.11.2023
Ансамбль провел более 10 концертов в местах расположения 155 и 40 бригад морпехов-тихоокеанцев на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Артисты вокально-инструментального ансамбля «Морпехи России» Тихоокеанского флота выступили с серией концертов перед военнослужащими морской пехоты ТОФ, которые выполняют поставленные задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Ансамбль провел более 10 концертов в местах расположения 155 и 40 бригад морпехов-тихоокеанцев на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Кроме того, группа «Морпехи России» провела несколько концертов на тыловых учебных полигонах.

Военнослужащие тепло встретили своих соотечественников с родных дальневосточных берегов, и все вместе подпевали патриотические песни.

Гастрольный тур коллектива артистов-тихоокеанцев был организован командованием Тихоокеанского флота с целью поддержки боевого духа военнослужащих. Вокально-инструментальный ансамбль «Морпехи России» является проектом Ансамбля песни и пляски ТОФ.

Ранее артистка Юлия Чичерина спела для бойцов ЦВО в зоне специальной военной операции. В концерте также принял участие ансамбль песни и пляски ЦВО, его коллектив аккомпанировал заслуженной артистке России.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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