Артистка Юлия Чичерина спела для бойцов ЦВО в зоне спецоперации

Также в концерте принял участие коллектив ансамбля песни и пляски ЦВО.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Заслуженный артист РФ Юлия Чичерина выступила с концертом для военнослужащих ЦВО в зоне спецоперации на Краснолиманском направлении. Минобороны РФ показало видео с концерта.

В концерте также участвовал ансамбль песни и пляски ЦВО, его коллектив аккомпанировал Юлии Чичериной. Артисты выступали на импровизированной сцене, замаскированной кронами деревьев.

На мероприятии прозвучали и знакомые многим старые хиты, и современные композиции, в том числе написанные после начала спецоперации. Также артисты исполнили инструментальную музыку без вокального сопровождения

Аудитория отблагодарила выступивших громкими аплодисментами и одобрительными возгласами. По завершении концерта женской части артистов вручили цветы, а Юлия Чичерина сфотографировалась с желающими и оставила военнослужащим автографы.

Ансамбль песни и пляски ЦВО регулярно выступает в зоне спецоперации. Недавно артисты побывали в одном из тыловых районов зоны СВО, где исполнили рок-хиты, а также народные песни.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.