ВСУ 31 раз за сутки нанесли удар по территории ДНР

В результате обстрелов в Кировском районе Донецка и в Новолуганском ранены два человека, включая девочку 2010 года рождения.

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Украинские националисты за прошедшие сутки - с 00:00 24 ноября по 00:00 25 ноября - 31 раз подвергли обстрелу территорию Донецкой республики. Официальную сводку сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Под вражеским огнем оказались районы трех населенных пунктов ДНР: Горловка (Никитовский район), Ясиноватский район, Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский районы)», - указали в ведомстве.

Два человека, включая девочку 2010 года рождения, получили ранения. Это произошло в Новолуганском и в Кировском районе Донецка.

При обстрелах противник использовал 103 различных боеприпаса. Повреждения получили жилые постройки - семь домов в Ясиноватой и Никитовском районе Горловки. Не зафиксировано повреждений объектов гражданской инфраструктуры, добавили в СЦКК.

С вечера 24 ноября по полночь 25 ноября боевики ВСУ пять раз обстреляли Донецк. По городу было выпущено 12 артиллерийских снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров.