ВСУ 31 раз за сутки нанесли удар по территории ДНР
Украинские националисты за прошедшие сутки - с 00:00 24 ноября по 00:00 25 ноября - 31 раз подвергли обстрелу территорию Донецкой республики. Официальную сводку сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Под вражеским огнем оказались районы трех населенных пунктов ДНР: Горловка (Никитовский район), Ясиноватский район, Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский районы)», - указали в ведомстве.
Два человека, включая девочку 2010 года рождения, получили ранения. Это произошло в Новолуганском и в Кировском районе Донецка.
При обстрелах противник использовал 103 различных боеприпаса. Повреждения получили жилые постройки - семь домов в Ясиноватой и Никитовском районе Горловки. Не зафиксировано повреждений объектов гражданской инфраструктуры, добавили в СЦКК.
С вечера 24 ноября по полночь 25 ноября боевики ВСУ пять раз обстреляли Донецк. По городу было выпущено 12 артиллерийских снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров.