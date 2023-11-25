За четыре часа украинские националисты пять раз обстреляли Донецк, использовав 12 снарядов «натовского» калибра.

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Украинские боевики обстреляли Донецк пять раз за несколько часов. При обстрелах они выпустили 12 снарядов. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК (Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).

Обстрелы велись, в основном, из населенного пункта Карловка. В 20:10, затем в 22:20 и ровно в 00:00 противник оттуда выпустил по Донецку восемь снарядов калибра 155 миллиметров. Обстрел велся по Куйбышевскому району столицы Донецкой республики.

В 22:30 ВСУ нанесли удар по Донецку из населенного пункта Галицыновка. Два 155-миллиметровых снаряда попали по Кировскому району города.

Последний обстрел произошел в 00:15 из Карловки. Два снаряда упали в Киевском и Куйбышевском районах Донецка.

Калибр 155 миллиметров применяется странами НАТО, в основном используется в полевых орудиях, гаубицах и орудиях-гаубицах. В 2022 году Украина получила от США гаубицы M777 этого калибра. Боевики ВСУ активно применяют 155-миллиметровые снаряды для обстрела городов ДНР и ЛНР.