На новой выставке «Россия в движении» на ВДНХ показали реалистичную модель Крымского моста

На ВДНХ открыли две новые экспозиции Министерств транспорта и строительства и ЖКХ.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

На форуме «Россия» на ВДНХ открылись две новые выставки в павильоне №15. Одна из экспозиций называется «Россия в движении», она принадлежит Министерству транспорта. Вторая - «Строим будущее» - демонстрирует посетителям достижения страны в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

На открытии выставок присутствовали первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, министр транспорта Виталий Савельев, а также министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Одним из главных экспонатов является реалистичная модель Крымского моста. Кроме того, каждый посетитель сможет почувствовать себя капитаном корабля или машинистом благодаря специальным тренажерам. Интерактивность выставки отметил Белоусов. По его словам, она должна привлечь детей.

«Впечатления потрясающие. На небольшой площади удалось собрать достижения транспортной отрасли за последние 6-10 лет. Очень важно, что многое сделано в интерактивной форме - здесь будет очередь детей стоять», - отметил заместитель председателя правительства.

Ранее стало известно, что в павильоне «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в рамках выставки «Россия» прошла по-настоящему «космическая» свадьба. Там поженились два молодых сотрудника космодрома «Восточный». Они приехали ради церемонии из Амурской области.