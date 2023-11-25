В Красногорске при демонтаже комплекса «Снежком» рухнул строительный кран

Очевидцы сообщают, что рухнувший в Красногорске строительный кран повредил здание ТЭЦ.

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В Подмосковье упал строительный кран при демонтаже горнолыжного комплекса «Снежком», сообщили в МЧС Московской области. В результате случившегося повредились крыша и фасад котельной.

«Красногорск, улица Красногорский Бульвар, дом 4. Падение башенного крана при демонтаже горнолыжного комплекса «Снежком». Повреждена кровля и фасад котельной, на работоспособность не влияет», - говорится в сообщении ведомства.

Опубликовали видео падения крана. На кадрах заметно, что груз, который пытались поднять с помощью крана, перевесил и стрела начала стремительно падать. Очевидцы сообщили, что рухнувший кран повредил здание ТЭЦ.

Внутри рухнувшего объекта находился крановщик. Прокуратура Московской области сообщила, что он получил травмы.

По факту случившегося проводится проверка соблюдения требований градостроительного и трудового законодательства.

Ранее стало известно, что в подмосковном Дегунино рабочий на стройке сорвался с высоты 10 метров. Он упал в металлическую емкость. От полученных травм мужчина скончался.