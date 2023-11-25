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Маск назвал «пугающим» дефицит боеприпасов у США из-за Украины

Алина Луговая
17:05 25.11.2023
Бизнесмен Дэвид Сакс указал, что о проблеме с боеприпасами у США впервые говорилось еще год назад и проблема до сих пор не решена.
Маск назвал «пугающим» дефицит боеприпасов у США из-за Украины
© Фото: Airman 1st Class Amanda Jett, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Американский миллиардер Илон Маск заявил, что его пугает нехватка боеприпасов у США из-за помощи Украине. Так он прокомментиорвал пост бизнесмена Дэвида Сакса.

«О дефиците боеприпасов в США впервые было написано год назад. Мы до сих пор не решили эту проблему. Деиндустриализация привела к снижению боеспособности Америки», - написал Сакс.

«Пугающе», - ответил Маск в комментариях под постом.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ограниченным потенциал Запада по производству боеприпасов.

По данным Bloomberg, ЕС не успевает поставить Украине миллион снарядов в срок. Договор об оперативных поставках боеприпасов Киеву был подписан на саммите в конце февраля. Согласно ему, в течение 12 месяцев страны Запада обязуются поставить Киеву один миллион снарядов. На текущий момент план выполнен только на 30%.

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