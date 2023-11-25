Маск назвал «пугающим» дефицит боеприпасов у США из-за Украины
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что его пугает нехватка боеприпасов у США из-за помощи Украине. Так он прокомментиорвал пост бизнесмена Дэвида Сакса.
«О дефиците боеприпасов в США впервые было написано год назад. Мы до сих пор не решили эту проблему. Деиндустриализация привела к снижению боеспособности Америки», - написал Сакс.
«Пугающе», - ответил Маск в комментариях под постом.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ограниченным потенциал Запада по производству боеприпасов.
По данным Bloomberg, ЕС не успевает поставить Украине миллион снарядов в срок. Договор об оперативных поставках боеприпасов Киеву был подписан на саммите в конце февраля. Согласно ему, в течение 12 месяцев страны Запада обязуются поставить Киеву один миллион снарядов. На текущий момент план выполнен только на 30%.