В стране и мире Маск назвал «пугающим» дефицит боеприпасов у США из-за Украины Алина Луговая Бизнесмен Дэвид Сакс указал, что о проблеме с боеприпасами у США впервые говорилось еще год назад и проблема до сих пор не решена. © Фото: Airman 1st Class Amanda Jett, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Американский миллиардер Илон Маск заявил, что его пугает нехватка боеприпасов у США из-за помощи Украине. Так он прокомментиорвал пост бизнесмена Дэвида Сакса. «О дефиците боеприпасов в США впервые было написано год назад. Мы до сих пор не решили эту проблему. Деиндустриализация привела к снижению боеспособности Америки», - написал Сакс. «Пугающе», - ответил Маск в комментариях под постом. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ограниченным потенциал Запада по производству боеприпасов. По данным Bloomberg, ЕС не успевает поставить Украине миллион снарядов в срок. Договор об оперативных поставках боеприпасов Киеву был подписан на саммите в конце февраля. Согласно ему, в течение 12 месяцев страны Запада обязуются поставить Киеву один миллион снарядов. На текущий момент план выполнен только на 30%. Экспертное мнение и аналитика