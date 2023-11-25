В Ставрополье школьники сшили ангелочков для бойцов СВО на Новый год

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В Ставрополье ученики 7 «В» 23 лицея на уроке технологии сделали своими руками подарки к Новому году для военнослужащих. Они вышили небольшие талисманы - тканевых ангелочков.

«Мы сегодня делаем ангелочков. Сначала вырезаем детальки, потом надо собрать этого ангелочка и сшить. Это делается для наших военных, которые на передовой, чтобы они чувствовали поддержку, что все ждут этой долгожданной победы», - сказала школьница Маргарита.

Кроме подарков, школа направляет в зону спецоперации письма и гуманитарную помощь. На этот раз ученики сделали заготовки для обувных стелек, по ним другие волонтеры будут сшивать необходимые бойцам изделия.

«Мы собирали гуманитарную помощь бойцам. В нее входят макароны, антисептики, тарелки, сладости, носки, перчатки, шапки и многое другое. Мы очень часто собираем такие подарки, потому что очень хотим помочь нашим бойцам. У меня сейчас находится там дядя и брат двоюродный», - сказала девочка Таня.

На сайте Минобороны России работает новый канал «Добро-Информ». Ведомство благодарит всех, кто по зову сердца помогает участникам СВО. Информация об акциях, подобно той, которую провели школьники в Ставрополье, публикуется и в Telegram-канале «Добро-Информ».

Узнать, как еще можно поддержать наших бойцов, можно на сайте ведомства, написав на почту Dobro@mil.ru или позвонив на горячую линию. Кроткий номер - 117.

Ранее швея Виктория Дятлова рассказала, как готовит медицинские рюкзаки для военнослужащих. Она отправила в зону СВО уже 56 тактических носилок для раненых. Женщина постоянно улучшает свои изделия, руководствуясь пожеланиями военных.