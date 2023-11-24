Мать бойца потребовала, чтобы он не забыл вернуться домой по окончании СВО

В разговоре по телемосту родительница подчеркнула, что высказанные ею слова являются для сына приказом.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Мать одного из бойцов, участвовавших в телемосте с родными и близкими в Подмосковье, который провел филиал фонда «Защитники Отечества», наказала ему не забыть вовремя вернуться, когда задачи спецоперации будут выполнены.

«Тебя все ждут дома, чтобы вовремя вернулся, понял? Это приказ мамин!» - подчеркнула родительница.

Она пожелала сыну и его товарищам служить и вернуться с победой, а также живыми и здоровыми.

Также в телемосте поучаствовал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он попросил бойцов передать его добрые пожелания их боевым товарищам, которые не участвуют в телемосте.

Также в ходе этого телемоста один из участников спецоперации пообещал своей матери вернуться домой с победой.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.