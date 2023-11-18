ВС РФ уничтожили склад топлива для военной техники ВСУ в Одесской области
Цель была уничтожена в районе населенного пункта Выгода.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Российские войска уничтожили склад топлива для военной техники ВСУ в Одесской области Украины, сообщили в Минобороны России.
Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга уточнил, что цель была уничтожена в районе населенного пункта Выгода.
Кроме того, российские войска разгромили два арсенала боеприпасов противника в Киевской и Житомирской областях, добавил Конашенков.
По последним данным МО РФ, в общей сложности с начала проведения СВО удалось уничтожить 536 самолетов, 254 вертолета, 9 009 дронов, 441 ЗРК, 13464 танка и других боевых бронемашин, 11 85 РСЗО, 7 128 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 369 единиц военной автоспецтехники.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.