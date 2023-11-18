В стране и мире ВС РФ уничтожили склад топлива для военной техники ВСУ в Одесской области Цель была уничтожена в районе населенного пункта Выгода. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Российские войска уничтожили склад топлива для военной техники ВСУ в Одесской области Украины, сообщили в Минобороны России. Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга уточнил, что цель была уничтожена в районе населенного пункта Выгода. Кроме того, российские войска разгромили два арсенала боеприпасов противника в Киевской и Житомирской областях, добавил Конашенков. По последним данным МО РФ, в общей сложности с начала проведения СВО удалось уничтожить 536 самолетов, 254 вертолета, 9 009 дронов, 441 ЗРК, 13464 танка и других боевых бронемашин, 11 85 РСЗО, 7 128 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 369 единиц военной автоспецтехники. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика