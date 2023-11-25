В стране и мире ВС РФ поразили два командных пункта ВСУ в районе Серебрянки Наши военные успешно атаковали подразделения двух бригад ВСУ. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Подразделения ВС РФ уничтожили два командно-наблюдательных пункта ВСУ в районе Серебрянки. Об успешной атаке наших военных сообщило МО РФ. «В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики поражены два командно-наблюдательных пункта», - говорится в сообщении. В МО РФ уточнили, что удары были нанесены по двум бригадам ВСУ - подразделениям 67-й механизированной и 100-й теробороны. Всего в течение суток подразделения оперативно-тактической и армейской авиации, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и военную технику противника в 115 районах. Ранее сообщалось об уничтожении позиций ВСУ в селе Берестовое. Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика